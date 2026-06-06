Arnavutluk'ta Trump bağlantılı proje protestoları sürüyor - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Trump bağlantılı proje protestoları sürüyor

06.06.2026 22:14
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 7'nci gününde sürüyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 7'nci gününde sürüyor.

Önceki günlerde olduğu gibi, bugün de Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

"Arnavutluk satılık değildir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, önce Ulus Şehitleri Bulvarı'na, ardından Başbakanlık binasına yürüdü.

Katılımcılar, protesto gösterisinde, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, "Arnavutluk bizimdir" sloganları attı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gösterilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü gösterilere "2 bin kişinin katıldığını ve bunun gösterilere şimdiye kadarki en düşük katılım oranı olduğunu, en yüksek katılımın ise 8 bin olduğunu" iddia etti.

Öğle saatlerinde İtalya'nın Milano kentinde de Arnavutluk'taki turizm tesisi yapılması planlanan alanları korumak amacıyla protesto gösterisi gerçekleştirilmişti.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınında yer alan haberlerde Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Ayrıca 30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade edilirken, göstericiler, protestoların devam edeceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Trump bağlantılı proje protestoları sürüyor - Son Dakika

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