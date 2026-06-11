Arnavutluk\'ta Trump bağlantılı turizm projesine karşı protestolar 12. gününde

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 12'nci gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, Arnavutluk bayraklarıyla vatandaşlar, Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

"Edi Rama'nın istifa etmesini istiyorum"

Gösteriye katılanlardan 26 yaşındaki Fadel Dia, AA muhabirine, ülkenin yönetim sisteminde değişiklik talep ettiklerini söyledi.

Bu şekilde özgür ve demokratik bir ülke olmadıklarını ifade eden Dia, "(Başbakan) Edi Rama'nın istifa etmesini istiyorum, kurduğu himaye sistemlerinin tamamen ortadan kaldırılmasını istiyorum. Aynı şekilde, insanların çocuklarını ve akrabalarını Rama'ya oy vermeye zorlayan, aksi takdirde işten çıkarılacakları yönünde telkin eden yönetimsel sistemlerin de ortadan kaldırılmasını istiyorum. Bu kabul edilemez bir durum." diye konuştu.

Tepkilere neden olan Zvernec projesi hakkında da konuşan Dia, yabancı yatırımlara destek verdiğini ancak bu yatırımların Arnavut halkına fayda sağlayacak şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

"Rama hükümetine karşı her zaman dik duracağım"

Göstericilerden 27 yaşındaki Arvina Lleshi de bir üniversite öğrencisi ve aktivist olarak her gün protestolara katıldığını dile getirdi.

Hükümete karşı 12 gündür gösteri düzenlediklerine işaret eden Lleshi, "Bu hükümete karşı olan tüm öğrencileri ve gençleri desteklemek için buraya geldim. Arnavutluk'u ve Arnavutluk'un tüm sorunlarını değiştirmek için buraya geldim. Hükümete karşıyım, bu hükümetin politikalarına karşıyım ve bunların değişmesini istiyorum. Yönetimi hiç beğenmiyorum, gençlere ve öğrencilere Arnavutluk'ta düzgün bir yaşam sürme fırsatı vermediğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bir diğer gösterici 31 yaşındaki Bilbil Hoxha ise Başbakan Rama'nın istifa etmesini ve adaletin karşısına çıkmasını istediğini belirtti.

Hoxha, "Arnavutluk'un yıkımına, Rama hükümetine ve Arnavutluk'a zarar veren her türlü çıkara karşı olan herkesin yanındayım. Eğer bu durum devam ederse, Rama hükümetine karşı her zaman dik duracağım." dedi.

Gösteri hükümet binası önünde yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Projenin iptali ve Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, protestoların devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili ülkenin diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinde de gösteriler düzenlendi.

Başbakan Rama "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.