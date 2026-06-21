Arnavutluk’ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları 22 gündür sürüyor - Son Dakika
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Arnavutluk’ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları 22 gündür sürüyor

Arnavutluk’ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları 22 gündür sürüyor
21.06.2026 23:08
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Tiran’da binlerce kişi, Zvernec’teki sahil projesinin Ivanka Trump ve Jared Kushner’le bağlantılı olduğu iddiasıyla protesto düzenledi; göstericiler hükümetin istifasını ve demokrasi talebini dile getirdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler 22. gününde devam ediyor.

Başkent Tiran'da "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.

İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartlar ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Gösteriye, çeşitli ülkelerden gelen diasporadaki Arnavutların da yoğun katılımı oldu.

"Bu hükümet diktatörlüğe dönüşüyor"

Göstericilerden 42 yaşındaki Marius Sharra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını istediklerini söyledi.

Ülkesi için refah dilediğini belirten Sharra, "İtalya'dan buraya, Arnavut kardeşlerime destek olmak için geldim. Amacımız sevgili Arnavutluk'umuzu daha iyi bir hale getirmek, bir gün topraklarımıza geri dönebilmek, sağlık hizmetlerine ve temel hizmetlere erişebilmek ve dünyanın farklı yerlerinde çalışmak yerine ülkemiz için burada çalışabilmek." diye konuştu.

Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep ettiklerini dile getiren Sharra, "Çünkü bu hükümetle nereye gittiğimizi ve nereye vardığımızı gördük." dedi.

Bir diğer gösterici 44 yaşındaki Erion İbraj da tüm gençlerin bu yönetim biçimine ve yolsuzluğa karşı olduklarını göstermek için ayağa kalkmalarından çok mutlu olduğunu vurguladı.

Hükümeti devirmek için ayağa kalkan gençleri tebrik eden İbraj, "Çünkü bu hükümet diktatörlüğe dönüşüyor ve tüm güç tek bir adamın elinde toplanmış durumda. Bu, (eski Arnavutluk diktatörü) Enver Hoca dönemini hatırlatıyor, bu normal değil. Milletvekili halkın temsilcisi olmalı, demokrasiye dönmeliyiz. Demokrasi, halkın sözü demektir. Bir adam sistemi mahvetti, kapattı, her şeyin kendi elinde olmasını istiyor ve biz buna katılmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin, yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Avlonya, Ekonomi, Turizm, Güncel, Vlora, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk’ta Trump bağlantılı turizm projesi protestoları 22 gündür sürüyor - Son Dakika

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