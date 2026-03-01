Arnavutluk\'ta Yolsuzluk Gösterileri

Arnavutluk'taki ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla başkent Tiran'da toplanan binlerce gösterici, ülkede yolsuzluk yapıldığını savunarak Başbakanlık binası önünde gösteri düzenledi.

Edi Rama'nın Başbakanlığını yaptığı hükümetin istifasını talep eden binlerce gösterici, 19 Kasım 2025'te yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan ve daha sonra yeniden görevine iade edilen Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun da istifasını talep etti.

Başbakanlık önündeki gösterinin ardından protestocular Arnavutluk Emniyet Müdürlüğüne yürüdü. Burada göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, göstericilerin attığı molotofkokteyller şehirdeki bazı çöp konteynerlerinde yangına neden oldu.

Göstericiler ayrıca 1944-1985'te ülkeyi yöneten diktatör Enver Hoca'nın villasının önünde de durarak buraya molotofkokteyli ve havai fişekler fırlattı.

Yüzlerce polisin görevlendirildiği gösteri sırasında, Tiran'da birçok yol trafiğe kapatıldı.

Son aylarda Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, muhalefet partileri gösterilerin devam edeceğini duyurdu.

Bu arada, Arnavutluk hükümeti 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada yakın zamanda kabine değişikliğine gidileceğini bildirmişti.