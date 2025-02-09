Arnavutluk'ta Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Yolsuzluk Protestosu

Arnavutluk\'ta Yolsuzluk Protestosu

Arnavutluk'ta Demokratik Parti liderliğinde yolsuzluk karşıtı gösteri düzenlendi, gerginlik yaşandı.

09.02.2025 01:16
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Arnavutluk'ta hükümet, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla düzenlenen gösteride protesto edildi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi, başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.

"Hükümetin suistimallerine ve yolsuzluklarına karşı" sloganıyla düzenlenen gösteri için yüzlerce polisle güvenlik tedbiri alındı.

Ara ara gerginliğin yaşandığı eylemde göstericiler, polise gaz bombası ve çeşitli cisimler fırlattı.

PD Genel Başkanı ve eski Başbakan Sali Berisha, burada yaptığı konuşmada, bugün "her zamankinden daha fazla birlik" olduklarını söyledi.

Haklı davayı savundukları için yenilmez olduklarını belirten Berisha, 11 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerde elde edecekleri zaferle Arnavutluk'u değiştireceklerinin sözünü verdi.

Hakkındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Özgürlük Partisi Genel Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İlir Meta da göstericilere ses kaydı ile hitap etti. ???????

Meta, 21 Ekim 2024'te mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Hükümet, Güncel, Hukuk, Dünya, Tiran, Son Dakika

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