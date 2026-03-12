Arnavutluk'ta Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutluk'ta Yolsuzluk Protestosu

Arnavutluk\'ta Yolsuzluk Protestosu
12.03.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meclis, eski Bakan Balluku'nun dokunulmazlığını kaldırma talebini reddetti, muhalefet protesto etti.

Arnavutluk Meclisinde, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan eski Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması talebinin reddedilmesi protesto edildi.

Meclis'te düzenlenen oturumda, Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığının (SPAK) milletvekili olan Balluku hakkında "tutuklama/özgürlüğünden mahrum bırakma" yetkisi verilmesi talebi oylandı.

İktidardaki Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) 82 ret oyu verirken, muhalefet partilerinden 47 lehte oy kullanıldı. Talep onaylanmayarak Balluku'nun dokunulmazlığının kaldırılması girişimi Meclis'ten geçmedi.

Oylamanın ardından muhalefet milletvekilleri Meclis salonunda kararı protesto etti. Kürsüyü bloke eden vekiller, "istifa" ve "geçici hükümet" yazılı pankartlar taşıdı.

İktidar, Balluku davasında yolsuzluk veya adaleti engelleme suçlaması bulunmadığını savunurken, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Balluku'nun "delilleri yok etme riski taşıdığı" gerekçesiyle savcılığın talebinin onaylanmasından yana olduklarını belirtti.

Muhalefet partisi Meclis önünde protesto düzenledi

Öte yandan, Meclis dışında toplanan muhalefet yanlıları alınan kararı protesto etti.

Göstericiler ayrıca Başbakan Edi Rama'nın da istifasını talep etti.

Gösteriye katılan PD Genel Başkanı Sali Berisha, "Anayasa'yı ve insan onurunu savunmak" adına toplandıklarını dile getirdi.

Olaysız sona eren gösteride yüzlerce polis görev aldı, Tiran'da birçok yol trafiğe kapatıldı.

Son aylarda Arnavutluk'ta hükümet karşıtı gösteriler düzenlenirken, muhalefet partileri gösterilerin devam edeceğini duyurdu.

Yolsuzluk iddiasıyla 19 Kasım 2025'te Yolsuzluk ve Organize Suçlar Özel Mahkemesi tarafından görevden uzaklaştırılan ve daha sonra yeniden görevine iade edilen Balluku, 5 Mart'ta yapılan kabine değişikliği ile görevinden alınmıştı.

Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'ta Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:07
Fenerbahçe ayrılık Bonservisi bile belli
Fenerbahçe ayrılık! Bonservisi bile belli
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
16:12
Trump’ın “1 saatte imha ederiz“ tehdidine İran’dan bomba yanıt
Trump'ın "1 saatte imha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt
15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:25:24. #7.12#
SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Yolsuzluk Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.