Hollanda'nın Gelderland bölgesinde yer alan Arnhem kentinde kara yollarının kenarındaki ağaçların oluşturduğu "doğal tünellerde" seyreden sürücüler, tabiatla bütünleşiyor.
Düzlükleri ve su yollarıyla ünlü Hollanda'da bazı kara yolları, yeşillikler içinde yer alıyor.
Hollanda'nın doğusundaki Arnhem kenti, Ren Nehri'ne yakınlığı ve yeşil alanlarıyla öne çıkıyor. Kentte kara yolları, bu doğal alanlarla uyumlu şekilde tasarlanmış durumda.
Sonsbeek Parkı gibi popüler rekreasyon alanlarına bağlanan yollar da yeşillikle bütünleşiyor.
Hollanda'da sık kullanılan ulaşım aracı bisikletlere özel yollar da yeşilliklerin içerisinden geçiyor.
Son Dakika › Güncel › Arnhem'deki Doğal Tüneller - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?