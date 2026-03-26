Arnold Classic Ohio’da tarih yazan Türk: Burak Özkul

Dünyanın en seçkin sporcularının sadece özel davetle yer alabildiği bu zorlu ve prestijli organizasyonda Özkul, Türkiye’yi temsil eden tek ve ilk Türk sporcu olarak sahneye çıktı ve uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Burak Özkul ayrıca 2024 ve 2025 yıllarında, bodybuilding dünyasının zirvesi olarak kabul edilen Mr. Olympia sahnesinde yarışarak dünya sıralamasına girmeyi başaran sporcular arasında yer aldı. Bu başarısı ona Arnold Classic Ohio davetini kazandırdı.

Arnold Classic Ohio kapsamında 7 Mart’ta dünya devleriyle aynı sahneyi paylaşan Burak Özkul, performansıyla dikkat çekerek uluslararası platformda Türkiye’yi başarıyla temsil etti.