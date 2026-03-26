Arnold Classic Ohio'da tarih yazan Türk: Burak Özkul
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnold Classic Ohio’da tarih yazan Türk: Burak Özkul

26.03.2026 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IFBB Pro League sporcusu Burak Özkul, dünyaca ünlü sporcu ve aktör Arnold Schwarzenegger’in özel davetiyle düzenlenen ve dünyanın en prestijli bodybuilding organizasyonlarından biri olan Arnold Classic Ohio yarışmasına katıldı.

Dünyanın en seçkin sporcularının sadece özel davetle yer alabildiği bu zorlu ve prestijli organizasyonda Özkul, Türkiye’yi temsil eden tek ve ilk Türk sporcu olarak sahneye çıktı ve uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

Burak Özkul ayrıca 2024 ve 2025 yıllarında, bodybuilding dünyasının zirvesi olarak kabul edilen Mr. Olympia sahnesinde yarışarak dünya sıralamasına girmeyi başaran sporcular arasında yer aldı. Bu başarısı ona Arnold Classic Ohio davetini kazandırdı.

Arnold Classic Ohio kapsamında 7 Mart’ta dünya devleriyle aynı sahneyi paylaşan Burak Özkul, performansıyla dikkat çekerek uluslararası platformda Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Güncel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 22:07:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.