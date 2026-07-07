Arpaçay\'da Sel Felaketi

KARS'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak, sele dönüştü. Bazı ev ve ahırlar su altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü.

Arpaçay ilçesine bağlı Polatköyü'nde etkili olan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun yağışın ardından derelerin taşmasıyla köyde bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Taşkın nedeniyle köyde yaşam olumsuz etkilenirken, tarım arazilerinde de taşkın kaynaklı hasar oluştu. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel sularının çekilmesinin ardından zarar gören alanlarda temizlik çalışmalarına başlandı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılmasının beklendiği öğrenilirken, köylüler selin yol açtığı zararların giderilmesi için yetkililerden destek talebinde bulundu.