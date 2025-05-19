Arsenal, Çalışanını İsrail Karşıtı Paylaşım Nedeniyle Kovdu

İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) ekibi Arsenal, İsrail karşıtı paylaşımları gerekçesiyle 22 yıllık kulüp çalışanının işine son verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 22 yıldır kulüpte malzeme sorumlusu olarak görev yapan Mark Bonnick'in, İsrail karşıtı paylaşımları nedeniyle kulüple ilişiği kesildi.

Geçen yıl İsrail'in Gazze saldırıları hakkında, sosyal medya hesabından, "Hamas, ekim ayında tüm rehineleri serbest bırakmayı teklif etti. Siyonist İsrail reddetti. Zulüm kompleksi Kabil'in işareti." şeklinde paylaşımlarda bulunan Bonnick'in sözleşmesi önce askıya alındı, ardından işine son verildi.

Bonnick, "Kabil'in işareti" ifadesinin, İsrail'in o dönemki savunma bakanı Yoav Gallant'ın bir önceki ay yaptığı bir açıklamadan alıntı olduğunu ifade etti.

Bonnick, tazminat ve işe iade talep ediyor

61 yaşındaki çalıştırıcı, antisemitizm iddialarıyla itibarının lekelendiğini itibarını geri kazanmak için yasal işlem başlattığını söyledi.

Arsenal'in onu kovma sebeplerine bakıldığında, kendisinin antisemitizmle suçlanmadığını aktaran Bonnick, kulüp yönetiminin yapılan paylaşımların kamuoyunda "kışkırtıcı veya saldırgan" olarak algılanabileceğini ve "kulübü itibarsızlaştırabileceği" endişesi taşıdığını belirtti.

Tazminat ve görevine iadesini talep eden Bonnick, bugüne kadar futbol, Brexit, ırkçılık ve siyaset gibi birçok konuda paylaşım yaptığını, ancak İsrail hakkında paylaşım yaptığında bunun bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

2000'li yılların başından bu yana Arsenal'e emek veren Bonnick, kovulmasından dolayı şoke olduğunu ifade etti.