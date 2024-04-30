Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün Basın Mensuplarıyla Buluştu

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(HATAY) - Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, "Sorumluluklarımızın farkındayız. Beklentilerin de farkındayız. Seçim sürecinde ateşten gömlek değil, ateşin kendisini de sırtımıza geçirip yola çıktığımızı, bu beklentilere cevap verecek derinliğe, bilgiye ve tecrübeye sahip olduğumuzdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Başkan Üstün, bölgede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Programda basın mensuplarına seslenen Üstün, şunları söyledi:

"Sorumluluklarımızın farkındayız. Beklentilerin de farkındayız. Seçim sürecinde ateşten gömlek değil, ateşin kendisini de sırtımıza geçirip yola çıktığımızı, bu beklentilere cevap verecek bir derinliğe, bilgiye ve tecrübeye sahip olduğumuzdan kimsenin kuşkusu olmasın. Rahmetli babam da çıkıp gelse benden bir ricada bulunsa ya da arkadaşım elimden tutup 'Yardımcı olur musun' dese bana eğer mevzuata aykırı istekte bulunursa vereceğim cevap çok basit: 'Yapamayız' derim. Bu güzelim coğrafyanın herkesin gıptayla bakacağı noktaya gelmesi hususunda siz kıymetli basın mensuplarının desteğinin şart olduğu noktasında benim fikrim nettir. Burada sizlerin desteğini bekliyorum. Burada yapılan yanlışa bakmak noktasında benim diğer gözüm sizler olursunuz. Doğru olan yanında olma, var olma noktasında da destek verme anlamında da sizlerin varlığında bizler için çok kıymetli. Bazen bir insanın eline sağlık demek onun bütün yorgunluğunu elinden alır. Onun için iletişim dili, nezaket dili ama iyilik dediğimiz tırnak içinde iyilik dediğimiz her türlü davranışın, şansın, ekibim ve sizler hepimiz ortak paydada buluşup o payı daha güçlü hale getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ben kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımı sizlerle daha bir sonraki toplantıda lansman sunacağım."