Arsuz Belediye Başkanı Üstün, Avcılarsuyu Sakinlerine Hayata Geçirilecek Projeleri Anlattı

(HATAY) - Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Avcılarsuyu Mahallesi'nde ilçenin geleceğine yön verecek projelere ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

Üstün'ün Avcılarsuyu Mahallesi ziyaretinde Haymaseki ve Avcılarsuyu mahallelerini Hacıahmetli, Gözcüler ve Hüyük mahallelerine bağlayacak köprü projesi başta olmak üzere sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayacak baraj projeleri ile tarımsal üretimi destekleyecek soğuk hava deposu projeleri vatandaşlarla paylaşıldı.

Üstün, Arsuz'un yalnızca bugününün değil yarınının da planlandığını vurgulayarak, ilçenin tüm mahallelerinde ihtiyaçları yerinde tespit eden, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. Üstün, Arsuz Belediyesi'nin kentin ulaşım, tarım ve altyapı sorunlarını bütüncül bir yaklaşımla ele aldığını da sözlerine ekledi.

Avcılarsuyu Mahallesi'nde yoğun ilgiyle karşılanan ziyarette, yapımına kısa süre içerisinde başlanması planlanan köprü projesinin bölge mahalleleri arasındaki ulaşımı rahatlatacağı, tarım ve günlük yaşamı önemli ölçüde kolaylaştıracağı kaydedildi.

Üstün, köprü projesinin şimdiden tüm Arsuz'a hayırlı olmasını dileyerek, vatandaşların yaşam kalitesini her alanda artıracak projeleri kararlılıkla planlayarak hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.