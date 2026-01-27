Arsuz Belediyesi'nden Pirinçlik Mahallesi'ne Modern Futbol Sahası - Son Dakika
Arsuz Belediyesi'nden Pirinçlik Mahallesi'ne Modern Futbol Sahası

27.01.2026 12:07  Güncelleme: 13:40
Arsuz Belediyesi, Pirinçlik Mahallesi'nde modern donatıları ile donatılmış yeni futbol sahasını hizmete sunmaya hazırlanıyor. Tesis, tribün, soyunma odaları ve çocuk oyun parkı gibi özellikler taşıyor.

(HATAY) - Arsuz Belediyesi tarafından Pirinçlik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan futbol sahası, modern donatılarıyla kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

Arsuz Belediyesi'nin Pirinçlik Mahallesi'ne kazandırdığı futbol sahasında; tribün, soyunma odaları, çocuk oyun parkı, spor aletleri grubu, aydınlatma sistemi ile tuvalet alanları yer alacak. Tesis, Pirinçlik başta olmak üzere çevredeki üç mahalleye hizmet verecek örnek bir spor alanı olarak öne çıkacak.

Belediye Başkanı Sami Üstün, ilçenin tamamını bütüncül bir anlayışla ele aldıklarını belirterek, yetki alanı içerisinde olsun ya da olmasın, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek her çalışmada belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini dile getirdi. Üstün, "Gençlerimizin sporla buluşacağı, mahallelerimizin sosyal yaşamına katkı sağlayacak bu tesisin Arsuz'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Daha güçlü ve daha yaşanabilir bir kent için planlı, kararlı ve sürdürülebilir adımlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Futbol, Güncel, Çocuk, Son Dakika

