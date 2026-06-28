Arsuz'da 81 Yaşındaki Adam Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
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Arsuz'da 81 Yaşındaki Adam Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Arsuz\'da 81 Yaşındaki Adam Boğulma Tehlikesi Geçirdi
28.06.2026 19:50
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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki Hasan Bilir, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi var.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Bilir (81), sahildekiler tarafından sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Bilir'in, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki sahilde denize giren Hasan Bilir, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler, boğulma tehlikesi geçiren Bilir'i kıyıya çıkardı. İhbar üzerine sahile sağlık ekipleri sevk edildi. Bu arada vatandaşlar, Bilir'e ilk müdahale yaptı. Sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan Bilir'i ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan Bilir'in tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hasan Bilir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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