Arsuz'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 34 HBZ 809 plakalı motosiklet, Akçalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan V.Ş'ye çarptı.

Kazada yaya V.Ş. ile motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.