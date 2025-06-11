Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle uçuruma düşerek yaşamını yitiren genç, son yolculuğuna uğurlandı.
Serkan Arslan (25) idaresindeki motosiklet, dün Çevlik-Arsuz yolunun Konacık mevkisinde kontrolden çıkarak uçurumdan düştü.
Kazada ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Arslan'ın cenazesi, Yayladağı ilçesi Leylekli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye Arslan'ın ailesi, yakınları ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın katıldı.
Son Dakika › Güncel › Arsuz'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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