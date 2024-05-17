Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere yönelik "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" konulu seminer gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gözcüler İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.
Seminerde, öğrencilere teknoloji bağımlılığı, siber suçlar, siber suçlardan korunma yöntemlerini hakkında bilgi verildi.
Etkinlikte öğrencilere broşür de dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da öğrencilere siber farkındalık ve güvenli internet semineri düzenlendi - Son Dakika
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