Arsuz\'da Orman Yangını

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HATAY'ın Arsuz ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ARSUZ(Hatay),