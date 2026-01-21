Arsuz Belediyesi, Konacık Mahallesi'nin Ulaşım Sorununu Çözüme Kavuşturdu

(HATAY) - Arsuz Belediyesi tarafından Konacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni köprüyle, mahallede uzun süredir yaşanan ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu. Belediye Başkanı Arsuz Belediyesi tarafından Konacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni köprüyle, mahallede uzun süredir yaşanan ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu. Belediye Başkanı Sami Üstün , "İhtiyaçları yerinde tespit eden, kalıcı çözümler üreten ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Arsuz Belediyesi, Konacık Mahallesi'nde yaşanan ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Bu kapsamda yapılan yeni köprü ile mahalle sakinlerinin kullandığı dolambaçlı ve zaman kaybına yol açan güzergahlar ortadan kaldırıldı.

Üstün, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmların devam edeceğini belirterek, "Konacık Mahallemizde uzun süredir vatandaşlarımızın ulaşımını zorlaştıran, zaman kaybına ve dolambaçlı güzergahların kullanılmasına neden olan geçiş sorununu tamamladığımız yeni köprüyle ortadan kaldırdık. Tamamı belediyemizin öz kaynaklarıyla inşa edilen bu eser sayesinde mahalle sakinlerimiz artık daha güvenli, kısa ve konforlu bir güzergah üzerinden günlük ulaşımını sağlayabilecek. Arsuz'umuzun her mahallesinde ihtiyaçları yerinde tespit eden, kalıcı çözümler üreten ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.