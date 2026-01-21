Arsuz Belediyesi, Konacık Mahallesi'nin Ulaşım Sorununu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arsuz Belediyesi, Konacık Mahallesi'nin Ulaşım Sorununu Çözüme Kavuşturdu

21.01.2026 14:44  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arsuz Belediyesi, Konacık Mahallesi'nde yapılan yeni köprü ile ulaşım sorununu çözdü. Başkan Sami Üstün, köprünün mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

(HATAY) - Arsuz Belediyesi tarafından Konacık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni köprüyle, mahallede uzun süredir yaşanan ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu. Belediye Başkanı Sami Üstün, "İhtiyaçları yerinde tespit eden, kalıcı çözümler üreten ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Arsuz Belediyesi, Konacık Mahallesi'nde yaşanan ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Bu kapsamda yapılan yeni köprü ile mahalle sakinlerinin kullandığı dolambaçlı ve zaman kaybına yol açan güzergahlar ortadan kaldırıldı.

Üstün, yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmların devam edeceğini belirterek, "Konacık Mahallemizde uzun süredir vatandaşlarımızın ulaşımını zorlaştıran, zaman kaybına ve dolambaçlı güzergahların kullanılmasına neden olan geçiş sorununu tamamladığımız yeni köprüyle ortadan kaldırdık. Tamamı belediyemizin öz kaynaklarıyla inşa edilen bu eser sayesinde mahalle sakinlerimiz artık daha güvenli, kısa ve konforlu bir güzergah üzerinden günlük ulaşımını sağlayabilecek. Arsuz'umuzun her mahallesinde ihtiyaçları yerinde tespit eden, kalıcı çözümler üreten ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sami Üstün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arsuz Belediyesi, Konacık Mahallesi'nin Ulaşım Sorununu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:16:31. #7.11#
SON DAKİKA: Arsuz Belediyesi, Konacık Mahallesi'nin Ulaşım Sorununu Çözüme Kavuşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.