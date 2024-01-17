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Artova Anadolu Lisesi Öğrencileri İlçelerinin Kültürel ve Doğal Zenginliklerini Kayıt Altına Alıyor - Son Dakika
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Artova Anadolu Lisesi Öğrencileri İlçelerinin Kültürel ve Doğal Zenginliklerini Kayıt Altına Alıyor

Tokat'ın Artova ilçesinde bulunan bir lisede öğrenciler, hazırladıkları proje ile ilçelerinin kültürel ve doğal zenginliklerini kayıt altına alıyor. Proje kapsamında öğrenciler, ilçenin 29 yerleşim yerinde bulunan doğal ve kültürel mirasları fotoğraflayarak kayıt altına alıyor. TÜBİTAK'ın desteklediği Bilim Fuarı'nda sergilenen fotoğraflar ve bu fotoğraflar kullanılarak tasarlanan objeler, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren bir kitapta toplanacak.

Artova Anadolu Lisesi Öğrencileri İlçelerinin Kültürel ve Doğal Zenginliklerini Kayıt Altına Alıyor
17.01.2024 - 14:20,
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Tokat'ın Artova ilçesinde bir lisede öğrenciler hazırlanan projeyle ilçelerinin kültürel ve doğal zenginliklerini kayıt altına alıyor.

Artova Anadolu Lisesi " Cumhuriyet'in 100'ü Artova'nın Yüzü" projesini hazırladı.

Okul Müdürü İlknur Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artova'nın barındığı doğal ve kültürel zenginlikleri gözler önüne sermek için projeyi hazırladıklarını söyledi.

İlçelerinin 29 yerleşim yerine sahip olduğunu dile getiren Yalçın, "Tüm kültürel ve doğal mirasımızı canlı tutmak, hem ilçe genelinde, hem il genelinde, hem ülke genelinde tanıtımını sağlamak istedik. Öğrencilerimiz araştırmalar ve incelemelerde bulunarak köylerimizde, ilçe merkezimizde ne kadar yer altı, yer üstü zenginliklerimiz varsa bunların fotoğrafını çekti. Bunları kayıt altına aldık." dedi.

TÜBİTAK'ın desteklediği Bilim Fuarı'nda fotoğrafları ve fotoğrafları kullanarak tasarladıkları takvim, çanta, harita gibi objeleri sergilediklerini aktaran Yalçın, bundan sonraki süreçte ilçelerinin tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren fotoğrafları bir kitapta toplayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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