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Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'den Yeni Yıl Mesajı

Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, yeni yıl dolayısıyla tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulundu. Geçen yıl daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını ve önümüzdeki yıl da aynı azimle çalışacaklarını belirtti.

Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede\'den Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 21:21,  Güncelleme: 21:22
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Mardin'de Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatlıdede, mesajında, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yılda siz değerli hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Amacımız Güneydoğu'nun incisi güzel ilçemiz Artuklu'muzu en kısa zamanda hak ettiği konuma taşımaktır. Şehrimizin gerek merkezinde gerekse kırsalda bulunan en ücra köşesine kadar ayrım gözetmeksizin hizmet götürme hedefiyle ekip arkadaşlarımızla birlikte azimle çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıl da güzel ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, huzur dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Mardin Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'den Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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