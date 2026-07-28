Artuklu\'da 18 Ruhsatsız Tabanca Ele Ge geçti

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik Artuklu'da çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, 18 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 şarjör ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.