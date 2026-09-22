Artvin Ardanuç\'ta kızıl akbaba yavruları büyüdü, uçuş öncesi dronla görüntülendi

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde Cehennem Deresi Kanyonu'nun sarp kayalıklarına yuva yapan kızıl akbaba yavrularının uçmaya hazırlandığı anlar dronla görüntülendi.

Cehennem Deresi Kanyonu'ndaki sarp kayalıkları yaşam alanı olarak seçen kızıl akbaba ailesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Şerafettin Altunsoy tarafından görüntülendi. Geçen aylarda henüz yavruyken kayda alınan akbabaların, büyüdüğü ve bu kez kayalıklar üzerinde kanatlarını açarak uçuşa hazırlandığı anlar dronla görüntülendi.