Artvin Çoruh Üniversitesi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi Mezuniyet Töreni

09.06.2026 17:15
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Artvin Çoruh Üniversitesi'nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi, başarılar kutlandı.

Artvin Çoruh Üniversitesinde mezuniyet töreni organize edildi.

Vali Turan Ergün, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, 2007'de kurulan Artvin Çoruh Üniversitesi'nin hem kurumsallaşma hem de akademik alanda sürekli geliştiğini, başarısını her geçen yıl artırdığını söyledi.

Üniversitenin kentin önemli bir markası, Türk yükseköğretim hayatının güçlü bir aktörü olduğunu belirten Ergün, öğrencileri geleceğe hazırlamak amacıyla 60'ı profesör, 71'i doçent olmak üzere 957 kişilik eğitim ordusunun görev yaptığını vurguladı.

Üniversite yıllarında edinilen bilgi ve deneyimin hayat boyu yol gösterici olacağına işaret eden Ergün, gençlerden, mesleki yaşamlarında bilgi birikimlerini insani değerlerle birleştirmelerini istedi.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydın da üniversitelerin şehirlerin lokomotifi olması gerektiği inancıyla çalıştıklarının altını çizdi.

Okul birincileri, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hafize Gün ile İşletme Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Zeynep Özkan'ın da konuşma yaptığı törende, dereceye giren öğrencilere plaket ve belgeleri verildi.

Üniversite Halkoyunları Topluluğunun da sahne aldığı program, iş insanlarına plaket takdimi, mezunlara diplomalarının verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA

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