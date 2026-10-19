Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri yaklaşık 2 bin rakımda sonbaharı yaşadı

ARTVİN Çoruh Üniversitesi öğrencileri, Genya Dağı eteklerinde sonbahar yürüyüşü yaptı. Yaklaşık 2 bin rakımda düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, doğanın sonbahar renkleriyle buluştuğu manzaranın keyfini çıkardı. Öğrencilerden Pınar Abbas, "Daha önce başka yerlerde göremeyeceğim güzelliklere şahit oluyorum. Artvin'de bu havada sonbaharı görmek çok güzel bir duygu" dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, Seçmeli Doğa Sporları dersi kapsamında Atabarı Kayak Merkezi'nden başlayarak yaklaşık 2 bin rakımlı Genya Dağı eteklerinde sonbahar yürüyüşü yaptı. Üniversitede Öğretim Görevlisi Fikri Özkan eşliğinde düzenlenen etkinliğe, farklı şehirlerden gelerek üniversitede eğitim gören öğrenciler katıldı. Orman yolu boyunca yürüyen öğrenciler, sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen doğanın tadını çıkarıp, manzaraya karşı fotoğraf çekti. Temiz havada keyifli vakit geçiren öğrenciler, Artvin'in doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

'HARİKA BİR DOĞASI VAR'

Okul Öncesi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Seymen Karaduman, "Bu dersimizi seçmeli ders kapsamında alıyoruz. Hocamızla beraber Genya Dağı'nın eteğinde temiz hava alıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Sonbahar renkleri inanılmaz. Burada harika bir doğa var. Bayağı güzel bir yer" diye konuştu. Öğrencilerden Pınar Abbasoğlu, Artvin'de sonbaharın güzel geçtiğini ifade ederek, "Daha önce başka yerlerde göremeyeceğim güzelliklere şahit oluyorum. Artvin'de bu havada sonbaharı görmek çok güzel bir duygu. Bu yüzden Fikri Hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

'DOĞANIN HER TONU BENİ CEZBEDİYOR'

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği okuyan Beyza Nur Doğru, doğada vakit geçirmekten mutluluk duyduğu belirterek, "Buraya yazın, kışın ve ilkbaharda da geldim. Sonbaharda ilk defa geliyorum. Buranın bir her tonunu görmek beni inanılmaz cezbetti ve burada olduğum için, arkadaşlarımla vakit geçirdiğim için çok mutluyum. Güzel anılar biriktirdim son yılım. Buruk içim ama burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

'HERKESİN ARTVİN'İ GÖRMESİ GEREKİYOR'

Öğrencilerden Ümmü Gülsüm Ayvaz, ilk kez sonbaharın tüm tonlarını bir arada gördüğünü belirterek, "Böyle bir ortamı, bu kadar yeşilliğin olduğu, turuncunu ve tonlarının olduğu bir manzarayı açıkçası ilk kez görüyorum. Çok fazla oksijen ve ilk defa bu kadar zirveye çıktım. Benim için çok farklı bir deneyimdi. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Çok da heyecanlandım. Bence herkesin gelip, Artvin'i görmesi gerekiyor. Artvin bence gerekli ve hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum" dedi.

'BU KADAR YÜKSEK BİR RAKIMA İLK KEZ ÇIKTIM'

Recep Renksiz de "Üniversitemiz sayesinde Artvin'imizin güzel yerlerini geziyoruz, derslerimiz bu şekilde oluyor. Sonbaharda böyle bir manzarayı görebilmek bize nasip oldu. Umarım daha sonra yeniden gelebiliriz. Ben kendim de dağlara çıkan bir insanım da bu kadar yüksek bir rakıma ilk defa çıktım. Hava çok güzel. Biraz üşüdüm ama o kadar olur. Fotoğraf falan çekindik, arkadaşlarımız var etrafımızda. Yeni arkadaşlar edindik" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN,