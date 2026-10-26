Artvin'de 359 kamu yatırım projesi, İl Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirildi - Son Dakika
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Artvin'de 359 kamu yatırım projesi, İl Koordinasyon Kurulu'nda değerlendirildi

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Artvin İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 dördüncü dönem toplantısında kentteki 359 kamu yatırım projesinin durumu değerlendirildi. Vali Turan Ergün, projelerden 109'unun tamamlandığını, 201'inde çalışmaların sürdüğünü ve bu dönemde 5 milyar 308 milyon lira harcandığını açıkladı.

Artvin İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı dördüncü dönem toplantısı gerçekleştirdi.

Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen kamu yatırımlarının son durumu değerlendirildi.

Vali Ergün, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla yatırımların sürdüğünü, kent genelinde 359 kamu yatırım projesinin uygulandığını söyledi.

Projelerin 178'inin yatırımcı bölge ve il müdürlükleri, 174'ünün İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, 7'sinin ise belediyeler tarafından yürütüldüğünü ifade eden Ergün, projelerden 109'unun tamamlandığını, 201'inde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ergün, projelerin 34'ünün ihale aşamasında bulunduğunu, 12'sine henüz başlanmadığını, 3 projenin ise tasfiye edildiğini bildirdi.

Yatırımların sektörel dağılımına ilişkin de bilgi veren Ergün, 128 projenin ulaştırma ve haberleşme, 91'inin tarım, 28'er projenin eğitim ve konut, 27'sinin iktisadi nitelikteki diğer kamu hizmetleri, 25'inin sosyal nitelikteki diğer kamu hizmetleri, 12'sinin enerji, 10'unun imalat, 5'er projenin ise turizm ve sağlık alanlarında yürütüldüğünü belirtti.

Yatırımlara 5,3 milyar lira harcandı

Ergün, 2026 yılı için Artvin'e ayrılan yatırım ödeneğinin 8,7 milyar lira olduğunu, bu dönemde 5 milyar 308 milyon lira harcama yapıldığını aktardı.

Yıllara sari toplam proje tutarının 54,8 milyar lira olduğunu ifade eden Ergün, bugüne kadar yapılan toplam harcamanın 25 milyar 798 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

Ergün, yıllık ödeneğe göre harcama oranının yüzde 60, projelerdeki fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 54 olduğunu belirterek, kamu yatırımlarının zamanında tamamlanmasının önemine dikkati çekti.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların yürüttükleri çalışmalara ilişkin değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: AA
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