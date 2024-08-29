Artvin'de 502 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen "Narkoçelik-36" operasyonunda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'in Yusufeli ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-36" operasyonunda; 502 kg esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.
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