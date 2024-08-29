Artvin'de 502 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde 502 kilogram esrar ele geçirilen "Narkoçelik-36" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çevreli köyünde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.K. (54) ve Ö.F.K'nin (24) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Baba ve oğul oldukları öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????