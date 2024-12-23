Artvin'de 63 Suçlu Yakalandı

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Artvin'de farklı suçlardan aranan 63 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 13 -20 Aralık tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 62 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.