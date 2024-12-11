Artvin'de Aranan 61 Kişi Yakalandı

Güncel

Artvin'de bir haftada farklı suçlardan aranan 61 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 29 Kasım-6 Aralık arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 10-20 yıl hapis cezası bulunan 3, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 10 ve ifadeye yönelik 47 olmak üzere toplam 61 kişi yakalandı.