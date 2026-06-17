Artvin'de Baba ve Oğul Aranıyor - Son Dakika
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Artvin'de Baba ve Oğul Aranıyor

Artvin\'de Baba ve Oğul Aranıyor
17.06.2026 14:02
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Şavşat'ta dereye düşen kamyonette kaybolan baba-oğul için 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde dereye düşen kamyonette akıntıya kapılarak kaybolduğu belirtilen Selahaddin (65) ile oğlu Mecit Kaya'yı (45) arama çalışmaları, 3'üncü gününde devam ediyor.

Olay, 14 Haziran'da saat 05.30 sıralarında, Artvin-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevki yapan baba-oğuldan geri dönüş yolunda haber alamayan ailesinin ihbarıyla, Şavşat Deresi'ne düşen kamyonet tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde Mecit Kaya yönetimindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin, kontrolden çıkıp dereye uçtuğu belirlendi. Bölgeye AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla ulaşılan araç, dereden çıkarıldı. Ancak incelemede, araçtaki baba-oğula dair ize rastlanmadı. Deredeki akıntıyla kapılıp sürüklendikleri değerlendirilen baba-oğul için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

90 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Baba ve oğlunun bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda AFAD, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Şavşat Jandarma Komando Birliği, Hopa Deniz Polisi, Çoruh Arama Kurtarma, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 90 kişilik ekip görev alıyor. Bölgede 2 adet sonar tarama cihazı da kullanılıyor. Trabzon JAK Sualtı Arama Timi bünyesindeki ekipler, belirlenen noktalarda dalışlar yapıyor. Henüz arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Şavşat, Artvin, Yaşam, Baba, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Baba ve Oğul Aranıyor - Son Dakika

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