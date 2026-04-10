Artvin'de Bal Çalıştayı Düzenlendi

10.04.2026 15:50
Artvin'de düzenlenen çalıştayda, arıcılığın geliştirilmesi ve farklı bal çeşitlerinin önemi vurgulandı.

Kentte " Artvin'in altın değeri bal" temasıyla düzenlenen "Bal Çalıştayı" kapsamında teknik gezi düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım ve Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kandemir, Hatila Vadisi Milli Parkı sınırlarındaki Kafkas Arısı Gen Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Prof. Dr. Özkırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin asırlar öncesine dayanan köklü ve güçlü bir arıcılık kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Kentteki arıcılık kültürünü çağa uyum sağlayacak bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Özkırım, "Artvin balı deyince sadece kestane balı düşünülüyor ama yaptığımız araştırmalarda çiçek balının da çok yüksek değerlere sahip olduğunu gördük ve bunu raporladık. Artvin artık sadece kestane balı değil, birçok bal çeşidiyle ün kazanacak." dedi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kandemir ise bölgede kestane balı üretimiyle ön plana çıktığını söyledi.

Kestane balının yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğunu vurgulayan Kandemir, ana arı üretimi ve koloni yetiştiriciliğinin de önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu dile getirdi.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek de akademisyenlerin katkısıyla önemli kazanımlar elde edildiğini, Artvin'de arıcılığın geliştirilmesi, Kafkas arı ırkının korunması ve üretim kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

