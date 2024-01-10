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Artvin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Artvin'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi

Artvin'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Yaşar Kars, gazeteciliğin demokrasinin en temel kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, basın özgürlüğü ve gazetecilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi taleplerini dile getirdi.

Artvin\'de Çalışan Gazeteciler Günü Töreni Düzenlendi
10.01.2024 - 16:49,
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Artvin'de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ve Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Yaşar Kars, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Kars, gazeteciliğin demokrasinin en temel kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Kars, basın özgürlüğünün, haber alma hakkının hiçbir baskı ve sınırlama olmaksızın kullanılabilmesi, gazetecilerin mesleki hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve bu yönde güçlendirilip pekiştirilmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade etti.

Basının özgür çalışabilmesi, çalışma şartları ile sosyal güvenceleri ve güvenlikleri için gereken koşulların çağdaş demokrasinin ve modern hayatın gereği olarak çağdaş normlar düzeyine çıkarılması ve tesis edilmesinin ise en önemli talepleri olduğunu belirten Kars, "Bu düşüncelerle tüm halkımızdan bizlere destek olmasını bekliyor, basın camiasında görev yapan emekçilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun diyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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