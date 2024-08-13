Artvin'de dağ kekiği toplayan aile dağda mahsur kaldı, yardımlarına arama kurtarma ekipleri yetişti - Son Dakika
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Artvin'de dağ kekiği toplayan aile dağda mahsur kaldı, yardımlarına arama kurtarma ekipleri yetişti

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Artvin'de dağ kekiği toplamak için araziye giden 4 kişi dağda bir kaya üzerinde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine mahsur kalan vatandaşlar arama kurtarma ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

13.08.2024 23:05
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Artvin'de dağ kekiği toplayan aile dağda mahsur kaldı, yardımlarına arama kurtarma ekipleri yetişti

ARTVİN - Artvin'de dağ kekiği toplamak için araziye giden 4 kişi dağda bir kaya üzerinde mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine mahsur kalan vatandaşlar arama kurtarma ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Olay, Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yaşarköy köyünde meydana geldi. Aynı aileden 4 kişi, dağ kekiği toplamak amacıyla araziye çıktı. Havanın kararmasıyla dönüş yolunu kaybeden vatandaşlar, yoldan yaklaşık 40 metre yüksekteki bir kaya üzerinde mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine Jandarma, 112 Acil Sağlık ve Şavşat Arama Kurtarma Ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, kaya üzerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için kayaya tırmanış yaparak halatlarla güvenlik hattı kurdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından aile güvenli alana indirilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen şahıslar, tedbir amaçlı ambulanslarla Şavşat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kurtarma çalışmalarına katılan Şavşat Arama Kurtarma Derneği Başkanı Berkay Özcan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "İhbar geldikten hemen sonra 6 üyemizle birlikte yola çıktık. Jandarma ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüp, mahsur kalan vatandaşlarımızı sağ salim bulundukları yerden indirdik. Yaklaşık bir saat süren çalışmamız başarıyla tamamlandı" dedi.

Kaynak: İHA

Artvin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de dağ kekiği toplayan aile dağda mahsur kaldı, yardımlarına arama kurtarma ekipleri yetişti - Son Dakika

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