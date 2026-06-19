Kentte sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağımaden köyü Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesi yükseldi. Taşan dere suları, mahalledeki bazı sokakları sular altında bıraktı. Göle dönen sokaklarda vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir alırken; yağışın sonlanmasıyla deredeki su seviyesi normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Dere Taşması - Son Dakika
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