Artvin'de Dere Taşması - Son Dakika
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Artvin'de Dere Taşması

Artvin\'de Dere Taşması
19.06.2026 11:05
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Artvin Aşağımaden köyünde sağanak yağış sonrası dere taştı, sokaklar sular altında kaldı.

ARTVİN'de etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımaden köyünde dere taştı. Su seviyesinin yükselmesi ile köydeki bazı sokaklar, göle döndü.

Kentte sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Aşağımaden köyü Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesi yükseldi. Taşan dere suları, mahalledeki bazı sokakları sular altında bıraktı. Göle dönen sokaklarda vatandaşlar, zor anlar yaşadı. İhbarla bölgeye gelen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir alırken; yağışın sonlanmasıyla deredeki su seviyesi normale döndü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Artvin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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