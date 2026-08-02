Artvin'de Dronla Görüntülenen Sis Manzarası - Son Dakika
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Artvin'de Dronla Görüntülenen Sis Manzarası

Artvin\'de Dronla Görüntülenen Sis Manzarası
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Artvin’in yüksek kesimlerinde sis bulutları doğaseverlerin ilgisini çekti, dronla görüntülendi.

ARTVİN'in yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, dronla görüntülendi. Ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kent merkezini kaplayan sis, yüksek kesimlerde yoğun bulut görüntüsü oluşturdu. İl merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Atabarı Kayak Merkezi ile 2 bin rakımlı Genya Dağı'nda etkili olan bulutlar dikkat çekti.

Kent merkezini kaplayan sis tabakasının üzerinde kalan bölgede, bulutların iğne yapraklı ormanlarla oluşturduğu görüntüler de doğaseverlerin ilgisini çekti. Bulutlarla bütünleşen doğal güzellikler, dronla, havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Dronla Görüntülenen Sis Manzarası - Son Dakika

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