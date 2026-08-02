Artvin\'de Dronla Görüntülenen Sis Manzarası

ARTVİN'in yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, dronla görüntülendi. Ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kent merkezini kaplayan sis, yüksek kesimlerde yoğun bulut görüntüsü oluşturdu. İl merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Atabarı Kayak Merkezi ile 2 bin rakımlı Genya Dağı'nda etkili olan bulutlar dikkat çekti.

Kent merkezini kaplayan sis tabakasının üzerinde kalan bölgede, bulutların iğne yapraklı ormanlarla oluşturduğu görüntüler de doğaseverlerin ilgisini çekti. Bulutlarla bütünleşen doğal güzellikler, dronla, havadan görüntülendi.