Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika
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Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Artvin\'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Artvin'in Şavşat ilçesinde karla kapanan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. Yüksek rakımlı köylerde etkili olan kar yağışı birçok köye ulaşımı durdurdu. Karla mücadele çalışmalarında İl Özel İdaresi, Şavşat Oman İşletme Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri destek veriyor.

19.02.2024 23:09
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Artvin'de ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde karla kapanan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Artvin'de etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiliyor. Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yer yer 2 metreyi aşan kar birçok köye ulaşımı durdurdu. Karla mücadele çalışmalarında İl Özel İdaresi ekiplerine, Şavşat Oman İşletme Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri destek oluyor.

Şavşat İlçe Orman Müdürlüğü mahalle yollarının açılmasında 7 adet iş makinası, 10 adet hizmet aracı (pikap) 20 personel, Karayolları ekipleri ise 2 adet iş makinası 2 hizmet aracı ve 7 personel ile İl Özel İdaresi ekiplerine destek veriyor.

Kaynak: İHA

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