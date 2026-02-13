Artvin\'de Evlilik Eğitimi Programı

Artvin'de yeni evlenen ve evlilik aşamasındaki çiftler için ailenin öneminin anlatıldığı eğitim programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında, Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Salonunda "Gençlik Geleceğimiz, Ailemiz Gücümüz" teması ile etkinlik organize edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz, aile kurumunun toplumun en temel yapısı olduğunu belirterek, sevgiyle kurulan, emekle büyüyen ve dayanışmayla güçlenen aile yapısının korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Hayata geçirilen projelerle gençlerin evlilik sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirmeyi, sosyal, maddi ve manevi yönden destek sunmayı amaçladıklarını belirten Öz, "İlimizde evlilik kredisine yönelik 278 başvuru aldık. Bunlardan şu ana kadar 101'ini onaylandık." dedi.

Öz, gençleri evlilik sürecinde destekleyeceklerini ifade ederek, "Güçlü aileler güçlü bireyleri, güçlü bireylerde güçlü toplumu oluştur." diye konuştu.

Psikolog Sevim Köse Gürbüz ise ailenin önemi, evlilikte sağlıklı iletişim ve eşler arası uyum gibi konularda sunum yaptı.

Vali Turan Ergün, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu'nun da katıldığı program, hediye takdimi ve genç çiftlerin katıldığı pasta süsleme atölyesi etkinliği ile sona erdi.