Artvin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Artvin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi

Artvin'de Gençlik ve Spor Bakanlığının '2024 Hareketlilik Yılı' etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi. Festivalde, Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren 150 öğrenci farklı spor dallarında etkinlikler gerçekleştirdi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri gösteri müsabakalarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, çocukları spor okullarına davet ederek yaz boyunca spor aktivitelerinden yararlanmalarını önerdi. Festivalde İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kahraman Derece de hazır bulundu.

12.06.2024 13:39
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Artvin'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Artvin Şehir Stadı'nda organize edilen festivalde, Gençlik Merkezi bünyesinde farklı branşlardan faaliyet gösteren 150 öğrenci sportif etkinlikler gerçekleştirdi.

Voleybol, hentbol, tenis, futbol, okçuluk, tekvando, güreş, jimnastik, badminton gibi dallarda faaliyet gösteren ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki öğrenciler gösteri müsabakalarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Programın açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Bakanlık bünyesinde yürütülen "2024 Hareketlilik Yılı" kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonuyla işbirliği içinde bu festivali düzenlediklerini söyledi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Demirkıran, "Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları 27 Haziran'da açılacaktır. Şimdiden çocuklarımızı spor okullarımıza davet ediyorum. Velilerimiz çocuklarını elimizde olan branşlara kayıt yaptırabilir. Yaz boyunca spor aktivitelerinden havuzdan, tenis futbol gibi her türlü aktiviteden yararlanabilirler." dedi.

Velilerin de sportif faaliyetlere katılarak eğlenceli vakit geçirdiği festivalde İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kahraman Derece de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi - Son Dakika

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