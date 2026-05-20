Artvin'de Geri Dönüşüm Temalı Yarış
Artvin'de Geri Dönüşüm Temalı Yarış

Artvin\'de Geri Dönüşüm Temalı Yarış
20.05.2026 09:52
Artvin'de 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında atık malzemelerle yapılan motorsuz araç yarışı düzenlendi.

ARTVİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, 'Yap, Tasarla, Yarış' temasıyla geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçların katıldığı araba yarışı düzenlendi. Yarışa katılanlar 900 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvin Off-Road Spor Kulübü iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Yap, Tasarla, Yarış' temasıyla yarış düzenlendi. Yarışmacılar, hurda ve atıl malzemelerden dört tekerlekli ürettiği motorsuz araçlarla 900 metrelik eğimli parkurda mücadele etti. Tencereden direksiyonu, tahta ve demirlerden kaporta ile tek kişilik koltuktan üretilen araçlar rakipleriyle kıya sıya mücadele etti. Sürücü ve itici olmak üzere ikişerli gruplar halinde 15 araç 30 kişinin katıldığı yarışmada kontrolün kaybeden bazı sürücüler hafif çapta kazaya karıştı. Vatandaşların heyecanla takip ettiği yarışta dereceye girenlere para ödülü verildi.

'ARACIMIZI SANAYİDEKİ HURDA PARÇALARDAN TOPLADIK'

Yarışmanın birincisi Yunus Emre Uzun da zorlu mücadeleyi kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Aracımızı sanayideki hurda parçalardan topladık. Sadece lastikleri dışarıdan aldık, gerisi tamamen el emeği. 2022'den beri yarışlara katılıyoruz, daha önce birinci ve ikinci olmuştuk, 2026'da yeniden birincilik nasip oldu. Çok heyecanlı bir yarıştı, rakiplerimizle kıyasıya mücadele ettik" dedi.

'DİREKSİYONU TENCEREDEN YAPTIK'

Yarışmada üçüncü olan İsrafil Avcı, araçlarını 19 Mayıs anısına Bandırma Vapuru'na benzettiklerini belirterek, "Direksiyonunu tencereden yaptık. Tekerleklerini bahçe makinesinden aldık. Tamamen atık malzemeler kullanarak bu aracı tasarladık" diye konuştu.

Babasıyla birlikte yarışan pilot Doruk Şatır ise "Babam kopilot, ben pilot oldum. Tekerlekler hariç koltuk, tahta ve demirleri dışarıdan atık olarak bulduk ve aracımızı dört kişiyle bir günde tasarladık" ifadelerini kullandı. Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Resul Arda Yiğit de okuldaki geri dönüşüm malzemelerini kullanarak makine bölümüyle ortaklaşa el emeği bir araç ürettiklerini söyledi.

Yarışa katılan İrfan Kuzu ise "Yeni bir tasarım yaptık ve üç aşamalı bir fren sistemi kurduk. El arabası lastikleri, atık borular, kullanılmış vidalar ve ipler kullanarak, sıfır malzeme almadan bu aracı ürettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

