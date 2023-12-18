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Artvin'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Artvin'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyünde yapılan operasyonda, Gürcistan uyruklu bir kişiye ait depoda gümrük kaçağı ürünler bulundu. Depoda yapılan aramada, 516 kilogram nargile tütünü, 181 elektronik sigara, 6 kilo 700 gram bal ve 2 el terazisi ele geçirildi. Şüpheli kişi gözaltına alındı.

Artvin\'de Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Nargile Tütünü Ele Geçirildi
18.12.2023 - 16:13,
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Artvin'de gümrük kaçağı elektronik sigara, nargile tütünü ve bal ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyünde, Gürcistan uyruklu A.G'ye ait depoda gümrük kaçağı ürünlerin yıl başına doğru piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Söz konusu depoda arama yapan ekipler, 516 kilogram nargile tütünü, 181 elektronik sigara, 6 kilo 700 gram bal ve 2 el terazisi ele geçirdi.

Ekipler, A.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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