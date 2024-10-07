Artvin'de Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Artvin'de Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Ele Geçirildi

Artvin'de jandarma, bir otomobilde gümrük kaçağı 660 paket sigara ve 87 litre içki ele geçirdi.

07.10.2024 14:49
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Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, S.K'nin otomobilinde gümrük kaçağı 660 paket sigara, 87 litre içki ile 14 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Gümrük Kaçağı Sigara ve İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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