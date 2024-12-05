Artvin'de Hababam Sınıfı Ruhu Yaşatıldı - Son Dakika
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Artvin'de Hababam Sınıfı Ruhu Yaşatıldı

Artvin'de öğrenciler, Hababam Sınıfı klibi ile eğlenceli anlar yaşattı. Klip sosyal medyada ilgi gördü.

05.12.2024 23:30
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Artvin'de öğrenciler ve öğretmenler 'Hababam sınıfı' ruhunu yaşattı

Artvin'de eğlence ve Eğitim bir arada 'Hababam sınıfı' klipi

ARTVİN - Artvin'de öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı 'Hababam sınıfı' klipi büyük ilgi gördü. Hababam sınıfının unutulmaz sahnelerinden oluşan klip renkli görüntüler oluşturdu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Kaya Çamurlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri, unutulmaz Türk filmi Hababam Sınıfı'nın sahnelerini canlandırarak yüzleri gülümseten bir klip hazırladı. Öğretmenleri Emel Day ve Ayşe Nur Yılmaz'ın kurgulayıp derlediği projede, Okul Müdürü Barış Vayiç, Müdür Yardımcısı ve diğer öğretmenler de rol aldı. Öğrenciler, sergiledikleri başarılı performanslarla büyük beğeni topladı.

Proje kapsamında, okulda yaşanan olaylardan esinlenerek hazırlanan kısa klipte, öğrencilerin derslerden kaçmaya çalıştığı eğlenceli sahnelerden, öğretmenlerine duydukları sevgiyi gösteren duygusal anlara kadar pek çok detay yer aldı. Klipte, Hababam Sınıfı'nın ikonik sahneleri de başarıyla canlandırıldı.

"Eğlenceli Bir Deneyim Oldu"

Projeye katılan öğrencilerden İnanç Yılmaz, "Öğretmenlerimiz böyle bir senaryo hazırladı. Çekimlerde çok eğlendik. Video sosyal medyada çok beğenildi ve bu bizi çok mutlu etti" dedi.

Sınıf öğretmeni Emel Day ise projeyi şu sözlerle anlattı:

"Nasıl eğlenceli bir etkinlik yapabiliriz diye düşündük ve bir klip çekmeye karar verdik. Okuldaki yaşantımızı, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin deneyimlerini yansıtan bir video oluşturduk. Bu süreç hepimiz için çok keyifliydi."

Bir diğer öğretmen Ayşe Nur Yılmaz da"Klip kısa, yaklaşık beş dakikalık bir çalışma oldu ama izlerken her defasında aynı duyguları yaşıyoruz. Hem biz çok eğlendik hem de izleyenlerden olumlu tepkiler aldık" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Hazırlanan klip, okulun internet sayfasında yayınlandıktan sonra sosyal medyada da hızla yayıldı ve beğeni topladı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin emeğiyle hazırlanan bu renkli proje, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Hababam Sınıfı Ruhu Yaşatıldı - Son Dakika

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