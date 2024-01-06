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Artvin'de heyelan sonucu yolu kapatan dev kayalar temizleniyor - Son Dakika
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Artvin'de heyelan sonucu yolu kapatan dev kayalar temizleniyor

Artvin'in Merkeze bağlı Varlık köyünde meydana gelen heyelanda yamaçtan düşen dev kayalar, köy yolunu kapatıp elektrik hattına zarar verdi. Jandarma, AFAD ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolun temizlenmesi ve elektrik hatlarının onarımı için çalışmalar sürüyor.

Artvin\'de heyelan sonucu yolu kapatan dev kayalar temizleniyor
06.01.2024 - 13:53,  Güncelleme: 13:56
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ARTVİN'de meydana gelen heyelanda yamaçtan düşen dev kayalar yolu kapatıp, elektrik hattına zarar verdi. Ekipler, bölgede temizlik ve onarım çalışması başlattı.

Merkeze bağlı Varlık köyünde bu sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak yola düşen irili ufaklı kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapatırken, zarar gören hatlar nedeniyle elektrikler de kesildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda inceleme başlatırken, elektrik dağıtım teknisyenleri ise onarım çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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