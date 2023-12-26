 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin'de heyelanda otomobil uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de heyelanda otomobil uçuruma yuvarlandı

Artvin'de meydana gelen heyelanda kaya isabet ederek uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapanırken, köy servisi ise son anda kurtuldu.

Artvin\'de heyelanda otomobil uçuruma yuvarlandı
26.12.2023 - 16:57,
Abone Ol

Artvin'de meydana gelen heyelanda kaya isabet edince uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkeze bağlı Seyitler köyü yolunun 3. kilometresinde yaşanan heyelan sebebiyle yamaçtan kopan kaya, Fatih Güneş'in (27) kullandığı 34 GGK 362 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobil, çarpmanın etkisiyle uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, polis, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri, yaralı sürücü Güneş'i bulunduğu yerden aldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan içinde yolcuların bulunduğu köy servisinin, heyelandan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Artvin, Güneş, Ulaşım, Acil Durum, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de heyelanda otomobil uçuruma yuvarlandı - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:31:54. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de heyelanda otomobil uçuruma yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement