Artvin'de İmamın Lojmanı Yangında Yandı

ARTVİN'de cami imamının oturduğu lojman, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Merkeze bağlı Alabalık köyünde, cami imamının oturduğu tek katlı lojmanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Köy muhtarı Fevzi Kaya, "En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Lojmanın en kısa sürede yeniden inşa edilerek din görevlisinin hizmetine sunulabilmesi için başta devlet kurumları olmak üzere hayırsever vatandaşlardan destek bekliyoruz" dedi. Elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nurbay USTA/ARTVİN,