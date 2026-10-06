Artvin'de İnönü Caddesi'nde zemin oturması nedeniyle parke için 2-3 ay beklenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de İnönü Caddesi'nde zemin oturması nedeniyle parke için 2-3 ay beklenecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İnönü Caddesi'ndeki doğalgaz kazısının tamamlandığını ancak dolgu malzemesinin oturması için 2-3 ay beklenmesi gerektiğini söyledi. Erdem, erken parke döşemesinin çökmeye yol açabileceğini, Cumhuriyet Caddesi'ndeki yeni etap çalışmalarının yarın başlayacağını belirtti.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, doğalgaz çalışmalarının ardından yapılması planlanan üstyapı düzenlemesinin teknik gereklilikler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geciktiğini söyledi.

Erdem, makamında düzenlediği basın toplantısında, İnönü Caddesi'nde 6 Ağustos'ta başlayan doğalgaz kazısının 26 Ağustos'ta tamamlandığını belirtti.

Cadde boyunca yaklaşık 600 metrelik kazı yapıldığını ifade eden Erdem, doğalgaz borularının döşenmesinin ardından kullanılan dolgu malzemesinin oturması için beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bekleme süresinin zeminin durumuna göre 2 ila 3 ay arasında değişebildiğini anlatan Erdem, erken yapılacak parke döşemesinin daha sonra çökmelere neden olabileceğini vurguladı.

İnönü Caddesi ile belediye arasındaki bölümde yapılacak üstyapı çalışmasının maliyetinin yaklaşık 3 milyon lira olduğunu belirten Erdem, "Teknik ekibin önerisi doğrultusunda zeminin oturması için bekledik. Bu memleketin insanlarının verdiği vergiyle bize gelen katkıdan 3 milyon lirayı 3-5 ay sonra çöpe atmak bize çok etik gelmedi. Teknik mesele olmasa 10 ila 15 gün arasında orayı parke yapmamız çok kolaydı ama yaptığımız parke 2 ay sonra çökecekti." dedi.

Cumhuriyet Caddesi'nde tamamlanan bölümde ise doğalgaz, su veya kanalizasyon kazısı yapılmadığını ifade eden Erdem, zeminin parke döşemeye uygun olması sayesinde çalışmanın planlanan sürede bitirildiğini kaydetti.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki yeni etap çalışmalarına yarın başlanacağını ve ilk etapta yaklaşık 1200 metrekarelik alanda parke döşeneceğini belirten Erdem, hava koşullarının uygun olması halinde çalışmayı 6 ila 8 günde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İkinci etapta ise yaklaşık 1300 metrekarelik alanda çalışma yapılacağına işaret eden Erdem, 15 Ekim'de başlayacak çalışmayı ise 10-12 günde tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Erdem, üçüncü etapta ise Atapark ile Cami Meydanı arasındaki 1200 metrekarelik alanda parke döşeneceğini, çalışmanın tahminen 10 gün süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Cumhuriyet CaddesiArtvin BelediyesiYerel HaberlerBilgehan ErdemGüncelArtvinYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Siyasette seviye yerlerde Yeni Partili başkan CHP’li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:38
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu Aleyna için sürpriz talep
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu! Aleyna için sürpriz talep
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 16:21:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Artvin'de İnönü Caddesi'nde zemin oturması nedeniyle parke için 2-3 ay beklenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei