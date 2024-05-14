Artvin'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele ve Bilgilendirme Çalışmaları - Son Dakika
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Artvin'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele ve Bilgilendirme Çalışmaları

Artvin\'de Kahverengi Kokarca ile Mücadele ve Bilgilendirme Çalışmaları

Artvin'de tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele yapılırken, çiftçileri bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Kahverengi kokarcanın yayılımı devam ederken, çiftçi eğitimleri için materyaller hazırlanmış ve farkındalık oluşturmak amacıyla binlerce kişiye bilgi aktarılmıştır. Ayrıca, popülasyon takibi için tuzaklar kullanılmakta ve zararlının yoğun olduğu bölgelere tuzaklar asılmaktadır. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktük, kahverengi kokarcanın tarımsal ürünlerde zarara yol açtığını ve mücadelenin önemli olduğunu belirtmiştir.

14.05.2024 13:09
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Artvin'de, tarımsal ürünlere zarar veren kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelenin yanı sıra çiftçileri bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte ilk olarak 2017'de görülen, başta fındık olmak üzere mısır, fasulye, elma, armut gibi 300'e yakın bitkide zarar oluşturan türün yayılımı devam ediyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan kahverengi kokarca ile mücadele eylem planı kapsamında, çiftçi eğitimlerinde kullanılmak üzere afiş, broşür ve video gibi materyaller hazırlandı.

Farkındalık oluşturmak için eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında bu yıl 2 bin 630 kişiye ulaşılarak bilgi aktarıldı, el broşürü dağıtıldı.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde üçer adet olmak üzere 15 feromon tuzakla popülasyon takibi yapılıyor.

Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen 55 funnel tipi tuzak, zararlının popülasyonunun yüksek olduğu köylerde belirlenecek bahçelere asılmak üzere Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Borçka ilçe müdürlüklerine teslim edildi.

"Kahverengi kokarcayla mücadele şart"

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktük, AA muhabirine, bölgede kahverengi kokarca görülmeyen il kalmadığını söyledi.

Kahverengi kokarcanın popülasyonunun arttığı bölgelerde tarımsal ürünlerde zararının görülmeye başlandığını belirten Göktürk, "Asıl zararı önümüzdeki yıllarda özellikle fındık tanelerinin içerisinde beslenmeleri sonrasında meydana getireceği fındığın acılaşması ve ekonomik değerinin düşmesi olarak göreceğiz." dedi.

Göktürk, kahverengi kokarcayla mücadelenin şart olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu anda böcek etrafta uçarak yabancı otlarla besleniyor, çiftleşip yumurta bırakıyor. Fındık oluşmaya başladığı zaman fındığa geliyor ve meyvenin içine hortumunu sokarak öz suyunu emiyor, bu emme esnasında da meyveyi acılaştırıyor. İşte zarar o zaman meydana geliyor."

Kaynak: AA

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