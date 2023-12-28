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Artvin'de kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Artvin'de kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı

Artvin'in Macahel bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, ekipler tarafından bölgenin yoğun çalışma sonrasında yeniden ulaşıma açıldı. Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'de kış şartları ağır geçiyor. Karayolları ekipleri ve özel bir şirketin çabalarıyla yol ulaşıma açıldı.

Artvin\'de kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı
28.12.2023 - 20:21,  Güncelleme: 20:23
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Artvin'de kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN - Artvin'in Macahel bölgesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreyi bulurken, ekipler tarafından bölgenin yoğun çalışma sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

Artvin'de Borçka ilçesi Gürcistan sınırında bulunan UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan bin 900 rakımlı Camili (Macahel), bölgesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Doğal yaşlı ormanları, endemik bitkileri, tarihi camileri, saf Kafkas arısı ve kendine özgü kültürünün yanı sıra el değmemiş yaylalarıyla 6 köyün bulunduğu ve 2 bin insanın yaşadığı bölgede kış şartları ağır geçiyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle geçmişte 6 ay açık, 6 ay kapalı kalan yolun sürekli açık olması için, Karayolları, 42 kilometrelik yol ağını özelleştirdi. Bölgeyi iyi bilen Osman ve Mikail Önder kardeşler ait aile şirketi, yolun açık olması için yoğun çaba harcıyor. Karayolları ekiplerinin de desteğiyle kar yağışının sonrası başlatılan çalışma sonucunda Camili bölgesinin yolu ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Artvin'de kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan Camili yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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