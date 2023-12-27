Artvin\'de kar nedeniyle kapalı köy yollarının çoğu açıldı

Artvin'de kar nedeniyle kapalı 137 köy yolundan 118'i yeniden ulaşım açıldı.

Artvin merkez ve ilçelerinde hafta sonu ve pazartesi etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 137 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince çok sayıda iş makinesi ve personelle yürütülen yoğun çalışma neticesinde kapalı yollardan 118'i açıldı.

Ardanuç'ta 3, Şavşat'ta 12, Yusufeli'nde de 4 olmak üzere 19 köy yolunda ise karla mücadele devam ediyor.

Öte yandan istenen kar kalınlığına ulaşılan Atabarı Kayak Merkezi'nde kayak sezonun hafta sonu açılması planlanıyor.